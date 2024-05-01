第15屆聯合國生物多樣性大會（COP15）達成共識，目標2030年前保護全球30％陸域、水域物種多樣性，為使台灣達到此目標，台灣勞工陣線、台灣千里步道協會等多個民間團體1日推動「生態綠領就業」，期政府、企業重視並投資有利於生態改善、回復的工作，讓這些工作擁有更好的勞動條件。

多個民間團體1日舉辦記者會倡議「生態綠領就業」，台灣勞工陣線政策部主任洪敬舒解釋，只要工作有利於生態維護、改善環境就屬於「生態綠領就業」，發展再生能源就是一例，但國際勞工組織定義，「生態綠領就業」必須是有尊嚴的工作，所以這份工作要有助於環境永續，且勞工擁有好的勞動環境、待遇。

地球公民基金會董事長李根政表示，2050年淨零排放最簡單的說法，即是台灣自然環境有能力吸收多少碳，人們才能排放多少碳，即使太陽光電減碳效率比人造林高50倍，可是森林生態系擁有乾淨水源、空氣、生物多樣性及林業經濟，應避免為了追求減碳造成森林減損，2050淨零排放路徑第9項戰略「自然碳匯」需納入增加森林生態系、生物多樣性淨零損失，「生態綠領就業」有助於達成此目標。

民團也提出「生態綠領就業」5項政策建議，包含盤點全國環境保育區域及城鄉環境調適業務人力缺口；檢討政府會計及審計制度適切性，進行相應的制度設計；編列自然淨值特別預算，鼓勵企業投入ESG，共同投資生態綠領就業；建立修護台灣自然環境的生態綠領就業培訓體系；設置院級跨部會生態綠領就業推動平台。

民團呼籲，政府及企業一起投資「生態綠領就業」，以長遠的視野協助「生態綠領就業」建構完善的技能、良好的工作環境、合宜的報酬，並確保職業安全，成為尊嚴勞動及永續環境並存的綠色典範。