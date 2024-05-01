去年10月，北市一名劉姓男子身穿軍服、持空氣手槍，並攜帶其製作的「少康專案負責人識別證」、「國軍教戰總則」前往美國在台協會一帶徘徊，被依《陸海空軍軍服條例》第74條「冒用軍人服飾」罪嫌起訴。士林地院審理後，認劉男為非現役軍人，且服裝不足以讓人誤會，諭令無罪。

起訴指出，劉男自認為中華民國國家安全局少康專案負責人，並認中華民國與大陸情勢敵對日益嚴峻，有必要告知美國在台協會，去年10月18日上午10時35分許，攜帶其製作之「國軍官兵言行準據」、「國軍心理衛生輔導須知」、「國軍教戰總則」、「戰備個人行動準據攜行卡」、「軍法常識卡」、「國軍軍紀安全須知」、「戰時互助實踐要點卡」、「職名章」、「少康專案負責人識別證」，身著軍服並攜帶無殺傷力之空氣手槍，前往在台協會一帶徘徊。因認涉犯陸海空軍刑法第74條第1項之公然冒用軍人服飾罪嫌遭送辦。

劉男於訊據時否認犯行，辯稱被控訴陸海空軍刑法，「請問現在是戰時嗎？」，如果是，也應該由軍事法庭審理。

法官經查，案發時非屬戰時，且劉男役別為後備除役，亦查無個人兵籍資料等，足認非現役軍人，不具軍人身份，不符合陸海空軍刑法之適用。

再者，劉男雖身著軍服前往在台協會一帶徘徊，但其所穿著之服裝為迷彩服，是在桃園市某生存遊戲店購買的，為一般市面常見而得以任意購買之服飾，與一般國民認知我國國軍所穿著之軍人服飾及帽子有所不同，其穿著是否足使人誤認其為我國現役國軍人員或將官，亦非無疑，因此諭知劉男無罪。