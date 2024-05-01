日前演出三立四部VBL《免疫屏蔽》、《絕對佔領》、《保留席位》與《恆久定律》的八位男主角楊懿軒、洪暐哲、毛祁生、蕭鴻、黃丞邦、陳玹宇、吳秉宸、黃禮豐，受日本SPO Entertainment Inc.邀請，出席於東京舉辦兩場限量名額《VBL系列日本粉絲見面會》，見面會上重現精彩戀愛戲劇片段，並且互換角色演出。為了這場見面會，8人也準備特別表演，毛祁生說：「我本來緊張到不行，上台後看到台下觀眾的開心反應，我就同樂享受，非常愉快的心情！」

除了日本外，還有從各地飛過去的粉絲，8人看到還有台灣專程飛去東京的粉絲，更是驚訝，表示在海外能見到熟悉的面孔，用熟悉的語言互道珍重，直呼是能珍藏在心裡的美好回憶。一次帶四部戲、四對CP、八位演員出團，總監製蔡妃喬笑稱像是帶著一班孩子進行了一場畢業旅行，彼此為這階段劃下一個小句點。

洪暐哲（右）和楊懿軒演唱《免疫屏蔽》片頭曲。（三立提供）

見面會上，主辦方特別安排了經典橋段的演技大挑戰，無論是現場重現片段或者CP二創演出，都讓現場歡呼聲連連。陳玹宇與黃丞邦重現《絕對佔領》中經典橋段領帶戲，陳玹宇被黃丞邦直接一個領帶變蝴蝶結打包帶走，讓原版的毛祁生「霸總上身」笑著稱讚說：「讓你們重現，沒讓你們超越」。而一場《恆久定律》中聽心跳承諾不走的感動橋段，更被楊懿軒和洪暐哲二創成搞笑片，演出下跪、心肌梗塞、直接帶走的即興演出，虧得兩人培養的好默契，只是難為翻譯人員，實在無法即時全程翻譯，尤其當兩人聊到先前去東京鐵塔的拍照體驗，在台上又吵起來時，大家笑說：「果然是感情越吵越好啊！」

為了酬謝粉絲，V8還特別設計了不同橋段，洪暐哲和楊懿軒演唱《免疫屏蔽》片頭曲〈牛頓與蘋果〉，兩人舞台上的默契的和舞台風格，讓接在後面的表演的人相當緊張。陳玹宇和黃丞邦是第一次在舞台上表演片尾曲〈趁熱吃，麵都快要涼了〉，雖然平時陳玹宇會在直播時唱歌給粉絲聽，但一想到要站上舞台就覺得害怕，尤其前陣子他嚴重鼻炎一度唱不出來，還好有黃丞邦一直陪伴他練習、告訴他可以，兩人感性在台上互相感謝，充分表現出因為《保留席位》結緣的好默契。

因為職場領帶戲在日本大受歡迎的《絕對佔領》，毛祁生和蕭鴻共唱的戲劇插曲〈無賴〉聽哭現場粉絲，平常綜藝感十足還會彈鋼琴的毛祁生，其實對唱歌相當沒自信，反而讓蕭鴻帶領著他，而已經去過日本非常多次的蕭鴻，分享自己從來沒想過自己有一天到日本，不是因為滑雪和旅遊，而是站在舞台上聽著日文和粉絲互動。

而吳秉宸在《恆久定律》中不僅和黃禮豐有吃重的演出，還為戲量身定做原創曲〈是你〉，首登大舞台，他與黃禮豐兩人的對唱被粉絲封為為「充滿結界的雙人演唱」，陷在只有兩人的甜蜜世界中。而為了力挺吳秉宸並獻給粉絲一段特別的回憶，黃禮豐獻出人生第一次在大眾面前開口的經驗，兩人對於能遇見彼此充滿感謝，兩人互相擁抱時，粉絲們一樣熱淚盈眶。台下，因緣際會演唱了《絕對佔領》片頭曲的李明川老師日前上架親自演唱的日文版〈就是喜歡你〉，並神秘出席參與活動，給大家一個驚喜。

男主角們在舞台上二創經典橋段笑翻粉絲。（三立提供）

見面會為了創造最美的回憶，還特別剪輯了八段經典接吻橋段邀請粉絲和V8在舞台上一同看大螢幕，回憶當初拍攝的過程並觀摩其他組別的表演，當播到自己的吻戲時覺得害羞、卻在看到別組CP吻戲時跟著現場粉絲一起吃瓜，驚呼看不夠。總監製蔡妃喬表示，VBL 2023年四部曲計畫已全數上架播映完畢，接著繼續登場的是電視版的《免疫屏蔽》以及四部曲的番外上架，2024年的VBL拍攝計畫也在積極推進中。