花蓮縣警局與臺灣花蓮地方檢察署為淨化轄區治安，執行花蓮縣掃黑行動，日前在檢察官指揮下共同掃蕩，本次行動瓦解以徐嫌（30歲，花蓮縣人）為首之毒品暴力犯罪集團，共計拘提及到案犯嫌11人、搜索9處，查扣第三級毒品卡西酮1大包600公克、第二級毒品大麻花葉62小包計81公克、安非他命0.33公克、毒咖啡包120包、彩虹菸13包225根、愷他命0.61公克、現金新臺幣51萬餘元、武士刀2把、棍棒一批、製毒燒杯設備一批、點鈔機、本票及行動電話等證物，嚇阻及壓制不法幫派活動囂張氣燄。

花蓮警方大掃黑，起出多樣毒品及犯案工具。（翻攝畫面）

花蓮地區太陽會分子近期更名「蓮陽會」，以凸顯地方勢力，警察局強力打擊，經專案小組調查，徐嫌藉幫派惡名教唆核心幹部許嫌等人從事販毒不法行為。販賣包括大麻、彩虹菸、毒咖啡包及愷他命等毒品，自外縣市購買毒品後，利用未成年及剛步入社會成年人涉世未深，於花蓮市某民宅為據點提供住宿、飲酒及施用毒品方式拉攏人心，但若小弟販毒業績不佳、回帳不清便會加以體罰，逼簽本票等惡行，藉以操控成員橫行於花蓮地區，建立地盤及圖取不法利益，行徑極為囂張且目無法紀。

警方將嫌犯全數帶回移送。（翻攝畫面）

警方將嫌犯全數帶回移送。（翻攝畫面）

警方獲知徐嫌等人之惡行後，立即組成專案小組，經多日綿密蒐證，埋伏跟監，警分多路持搜索票以迅雷震撼之姿逮捕徐嫌成員共11人，瓦解該幫派，也及時阻止這批新興毒品戕害青少年，更向上溯源查獲毒品上游洪嫌，全案依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，首要目標徐嫌經檢察官訊後向法院聲請羈押禁見獲准，許嫌5萬元交保限制住居。

警察局長王旭昌宣示：警方絕不容許任何不法黑道幫派侵害人民生命財產安全。此次掃黑成果斐然，展現警察打擊不法決心，王局長也表示：警政署長黃明昭特別重視掃黑專責隊的運作，會親赴各縣市視察執行狀況，使掃黑工作達到前所未有的高度，花蓮縣長徐榛蔚亦在王局長就職布達典禮上特別期勉重視掃黑、緝毒等治安工作，並列為施政重要一環。

警局刑大掃黑專責隊將徐嫌等人逮捕歸案，今後仍將持續掃蕩清剿，深入追查幕後不良幫派組織，刨根溯源，斬斷金流，並提醒民眾如發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，共同建立美麗家園。