電價在4月1日調漲，且平均漲幅達11％，國民黨與民眾黨4月30日聯手通過「凍漲決議」，但行政院、經濟部隨後發表聲明，強調政府依法須遵守電價審議會決議並予執行。前立委郭正亮直言，立法院的決議「無效」，因為漲電價是行政決策，立法院憑甚麼否決，若要表達反對，就要在下次審查歲入預算的時候，把增加的電費刪掉。

立法院昨（4月30日）以贊成59票比反對50票，通過國民黨團提案，做成決議「立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會即刻檢討現行能源政策並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計、維持供電穩定及台電公司之正常營運」。但行政院、經濟部都表示，政府依法須遵守電價審議會決議並予執行，意即不會停止調漲電價。

郭正亮今（1日）在中天節目《綠也掀桌》表示，立法院做成該項決議「無效」，因為電價是電價審議委員會的決定、這屬於行政權，做出決定後，立法院就不能否決，「憑甚麼否決？這又不是法案，這是行政決策」。若想反對電價調漲的決議，立委不能推翻，而是要在審查歲入預算的時候，把增加的電費刪掉，這才是立法院該做的事，且現在還來得及把歲入預算刪掉，國民黨團當然有這種權力。

郭正亮指出，否則就是要在電價審議委員會召開前，先把台電跟經濟部找來備詢，直接表態反對調漲電價，若電價審議委員會做出調漲的決定，就會刪除預算。

對於藍白立委通過的決議沒效果，郭正亮坦言，這只是在表態而已，所以媒體人陳揮文才會批評「沒有玩真的」，因為明明就知道會被經濟部跟行政院打臉，只是要做個姿態。事實上國民黨要表達的想法是「漲電價難道不用反省能源政策嗎？」但是通過的決議跟這個想法離太遠、太延伸了，老百姓聯想不到這裡。