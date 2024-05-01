傅娟最近帶著3個女兒上大陸實境節目《是女兒是媽媽》，最新一集傅娟談自己的教育態度，她認為大部分家長容易有個毛病，就是當別人誇自己的小孩時，家長總會不好意思甚至抖出孩子的缺點；但她覺得如果小孩優秀，本來就應該受到表揚，因此從女兒還小時就不吝誇獎她們，讓歐陽龍和歐陽菲菲都覺得很誇張，但最後兩人都被傅娟感染，狂在家庭群組誇獎「3小隻好優秀」。

歐陽妮妮最近在《是女兒是媽媽》中透露，從小她數學不好，但傅娟從來不會怪她，反倒會說：「媽媽數學也不好，可是我覺得妳語文天賦比較好」，因此讓歐陽妮妮從來不會貶低自己，反而會想要更努力加強被媽媽誇獎的部分。

傅娟此時補充說，中國人大多會有傳統謙虛的美德，像她小時候被人誇獎時，傅娟的媽媽就會立刻爆出她的10個缺點，以「證明」傅娟沒那麼好。傅娟說因此當她長大當媽後，遇到別人誇獎她的女兒漂亮，她就會立刻同意甚至補上：「她好善良、她好樂觀、她非常孝順」，讓一旁的歐陽妮妮笑到害羞摀嘴。

傅娟分享現在家族群組都在天天誇獎3個孩子。（圖／翻攝自微博）

傅娟說，自己剛開始這樣做時，歐陽龍和歐陽菲菲會不習慣，「他們姊弟都覺得我太誇張」。不過潛移默化之下大家都變成樂於誇獎孩子的人，歐陽妮妮笑說：「現在他們全部都使勁誇」，傅娟接著舉例大家現在每天都在群組誇3個女兒很棒，通通都變成正向鼓勵式的教育態度，讓一旁的來賓聽了也稱讚傅娟「是最睿智的母親」。