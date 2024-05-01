游書庭在電影《鬼天廈》中飾演「電梯怪客」，近期勤跑映前、映後座談會，靠著口碑累積不少包場，日前電影迎來最特別的一場放映─天官武財神包場，當武財神神像進入影廳，工作人員還特地擲筊詢問座位高低是否合適，以及觀影點心種類。游書庭見到武財神進場直說大開眼界，「太驚訝了，這是人生第一次和神明一起看電影，也很好奇神明怎會對鬼片有興趣。」驚訝之餘更覺得太幸運，開心電影能被武財神加持。

《鬼天廈》投資方「艾迪昇傳播」總經理林志遠表示，會有這次難得機緣，是日前趁天官武財神過生日，特別起意邀請武財神同樂，本沒預期能成行，沒想到連續擲出3個允筊，促成這次特別的包場。觀影當天，工作人員慎重調整座位高低，還為武財神準備茶和爆米花，游書庭笑著表示，和神明一起看電影，映後座談會都變得戰戰兢兢，「言行要很謹慎，就怕在神明面前說錯話」。

《鬼天廈》日前迎來天官武財神特別包場。（艾迪昇傳播提供）

游書庭至今已跑了20多場映前、映後座談，面對粉絲、觀眾各種提問，他全數悉心回覆，尤其感動被問到電梯怪客「阿古」的心路歷程，他說：「這代表我的演出有打動到大家，讓大家會想關心阿古這個角色。」面對粉絲追問刪減情節等內容，他特地將花絮、漏網鏡頭剪成一支影片，並詳盡寫下阿古的人設、情感等，將這些內容放在社群，要讓粉絲走進阿古的內心世界。而在武財神的加持，《鬼天廈》目前已累積1100萬元票房，讓片商有信心能繼續開出紅盤。