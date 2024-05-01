總統蔡英文3月邀請民眾黨主席柯文哲赴總統府會談，民眾黨立委黃國昌今批評，民進黨稱NCC委員不可以按照政黨比例分配，蔡當時卻親自開口對柯說，「接下來4名委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？」

立法院司法及法制、交通委員會今（1）日召開聯席會議，審查國家通訊傳播委員會組織法部分條文修正草案。黃國昌表示，民進黨口口聲聲說NCC要獨立、要專業，但2020年3月11日，NCC批准台數科新聞台執照，卻讓時任行政院長蘇貞昌震怒，一個星期後推翻決議，當時媒體下的標題是《綠派系糾葛，台數科新聞台到手七天就飛了》。

立法院司法及法制、交通委員會今召開聯席會議，審查國家通訊傳播委員會組織法部分條文修正草案。（楊亞璇攝）

黃國昌批，民進黨以前要黨政軍退出媒體，現在就如柯文哲所說，「黨政軍就是媒體」，綠營不僅要控制電視台，而且每個派系都要有電視台。

黃國昌指出，如此病態的結構，才會出現有媒體大亨囂張地表示，發給《鏡電視》執照是總統的旨意，不是行政院長的旨意，「行政院長換誰執照都要過」，當初這番言論的錄音檔被放出來時，蘇貞昌還嚇得不敢回答。

黃國昌說，有人質疑錄音檔是偽造變造，但他取得原始音檔後送交鑑定，「跟美國FBI聲紋鑑定是同一個單位」，鑑定出來音檔完全是真的，等到謊言被戳破，該媒體大亨才急忙地說只是在「膨風」、隨便講講，而NCC不惜說謊擺爛也要護航到底，因為這是總統的旨意。

黃國昌表示，民進黨口口聲聲說NCC委員不可用政黨比例代表制，但實際上蔡英文卻在邀請柯文哲到總統府時親自開口問，「接下來4名委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？」

「NCC委員可以這樣分配嗎？」黃國昌批評，民進黨說不可以按照政黨比例分配，但掌握最高權力的人卻私下用喬的，當時民眾黨拒絕此建議，因他們認為NCC不應該讓民進黨繼續搞爛。

對此，總統府表示，關於NCC的相關提名作業，蔡總統皆有與賴副總統充分溝通，並依照程序提出合適人選，送交立法院。而有關總統與柯主席會面時的實際情形，黃委員並未參與當天的會面，其所發表的言論也並非事實。