菜花是常見的性病，其在醫學上稱為尖銳濕疣（condyloma acuminatum），傳染力高、潛伏期長，很多人患病卻不自知。對此，泌尿科醫師戴槐青列出4個菜花的早期症狀，包括小型結節或疣、疣的數量增加、搔癢或灼熱感及肛門不適。其中他提到，小型結節或疣可說是菜花最早、也最特別的症狀，其通常呈粉紅色或皮膚色的。

醫師戴槐青在個人粉專發文表示，不少患者會因誤判菜花症狀而錯過黃金治療期，並整理以下4大早期症狀，提醒只要自身或伴侶有發生類似情況，應盡快尋求專業醫師的協助，千萬不要拖：

1、小型結節或疣：為菜花最早、也最特別的症狀，會在生殖器、肛門或口腔周圍發現小型結節或疣，這就是菜花名字的由來，而這些疣通常呈粉紅色或皮膚色。

2、疣的數量增加：隨著病情進展，疣的數量可能會增加，並且有機會合併成群。這些疣可能會在生殖器或肛門周圍形成集合，也可能散布在口腔內。

3、搔癢或灼熱感：有些人在疣形成時，可能會感到輕微的搔癢或灼熱感。這種不適感可能在疣周圍或疣本身出現，但值得注意的是，並非所有患者都會有此症狀。

4、肛門不適：若疣的位子剛好在肛門周圍，患者可能會感到肛門不適，包括疼痛、灼熱感、搔癢或排便時感到疼痛。

談及菜花，泌尿科醫師高銘鴻先前提到，其並沒有辦法自行痊癒，若沒有透過藥物或手術，有很高風險會復發；另外，要注意的是，菜花沒有症狀也具有感染性，可能不自覺地傳染出去。而目前常見的治療方法包括局部藥物、冷凍療法、切除手術和口服藥物等，取決於疣的類型、數量和位置。

至於該如預防菜花的感染？高銘鴻說，最有效方法之一是接種HPV疫苗。此外，安全性行為（如正確使用保險套）、減少性伴侶的數量、定期檢查和注意個人衛生，也都是預防的重要措施。