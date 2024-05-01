今天（1日）是5月1日勞動節，宜蘭縣教師職業工會不僅在今天依據《團體協約法》與學校啟動續約程序，也宣布經與宜蘭縣政府教育處多次協商，明年度預算中將增列加班費科目，未來宜蘭縣100所中小學教師在假日出勤時，可望有加班費或補休能選擇。

教師工會與宜蘭縣30所學校簽訂教師團體協約，其中20所學校在今天續約，雖然簽訂協約學校有30所，如縣府財政預算允許、經過議會審議通過，教師加班可選擇加班費是宜蘭縣立各校均適用。

教師工會理事長葉明政表示，全國除少數幾個縣市教師有加班費可選擇外，多數縣市的教師加班只能選擇補休；縣府在假日辦活動、競賽，老師往往要犧牲假日帶學生參加，以往只能選擇補休，不像一般公司行號有加班費或補休可選擇。

葉明政說，勞動尊嚴其實不分一般公司行號員工或軍公教，社會對教師的要求也是與日俱增，縣府對團體協約內容還有「核可權」，要經過縣府核可才算數；有人會說教師有寒暑假可休息，但教師這職業並沒有特休，因為一旦請特休還要有人代課，影響學生學習連貫性。

縣府教育處允諾，會盡力爭取，縣府會視財政狀況編列預算，後續須經過議會審議通過，教師有加班費選擇能在明年上路。