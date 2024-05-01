今天是五一勞動節，民進黨今中常會，發言人吳崢會後轉述黨主席賴清德致詞表示，鼓勵企業加薪，讓所有的勞工朋友都能得到政府的照顧、分享經濟成長的果實。

賴清德說，今天是五一勞動節，是勞工年度的重大節日，也是表彰勞動者對社會和經濟的所作貢獻的最好日子。在慶祝勞動節的同時；他要強調，民進黨一直是與勞工朋友站在一起的政黨，致力打造尊嚴勞動、友善職場。

他說，他也利用今天這個場合，祝福全國勞工勞動佳節快樂，包括自己同仁在內，大家辛苦了。

賴清德說，過去推動《勞工保險條例》修正，也推動可攜式的退休金帳戶，都是為了給勞工更安心的退休生活。基本薪資也逐年穩健調升，當前也有了《最低工資法》的制度保障，未來調升基本薪資會更透明。

他說，此外，今年政府也編列了1200億元的預算挹注勞保基金，顯見民進黨政府對勞工朋友和社會保險體制，堅定不移的承諾；維持制度、穩健運作，仍會持續辦理，確保所有勞工朋友的給付權益。

賴指出，然而，面對新型態的就業環境，以及科技趨勢、供應鏈重組的挑戰，政府接下來的任務只會更多，如何打造新型態、更多元且彈性，符合當前勞動趨勢的體制，營造更友善的就業與日常生活平衡，都是我們的重要課題。

賴清德表示，未來他們承諾會持續打造更友善的勞動環境，並推動包容性的經濟成長，運用所有政策，鼓勵企業加薪，讓所有的勞工朋友都能得到政府的照顧、分享經濟成長的果實；也讓每一位勞工朋友的生活，都能有更好的保障。