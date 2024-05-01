大馬鬼才黃明志在4月1日愚人節舉辦生前告別式，消息曝光後嚇壞所有粉絲，並引發媒體關注報導。他的公司擊敗人團隊（The GB Team）公佈了這場告別式的紀錄片，包含當天在告別式現場與新聞媒體爆發嚴重衝突的畫面，媒體代表也與其他來賓直接激烈爭執，場面氣氛相當火爆。

黃明志當初提出舉辦生前告別式的構想，就是想藉此提醒大家思考「生前規劃」的必要。他希望團隊成員是在臨時被告知「死訊」的狀態下，於2天內籌辦這場告別式，才能真正突顯出當一個人匆促離開，親友會有多麼手足無措。

黃明志的猜想果然成真，即使是經驗豐富的公司團隊，在籌備生前告別式的過程中，他們發現不僅對告別式流程相當陌生，也不夠了解黃明志的意願喜好，還要跟家屬協調細節、通知親友來參加，光是告別式影片要在2天內完成就堪稱不可能的任務。

最終所有團隊成員都得到極大啟發，反思自己該如何面對生前規劃，不要留給親友太多負擔。而他們也解答為何選在4月1號舉辦生前告別式，就是希望在引起大家關注的同時，減少大家對於黃明志死訊的恐慌及衝擊。雖然是愚人節當天的企劃，但團隊成員們也表示大家非常認真看待並用心討論過所有內容及流程，完全沒有把這個企劃當成玩笑，盡力呈現最好的成品給大家。

黃明志４月１日舉辦生前告別式，引發網友熱議。(亞洲通文創提供)

但並非所有人都能理解黃明志的用心，紀錄片當中拍到在告別式尾聲，一名記者大聲質疑「黃明志到底死了沒」、「告別式的意義是什麼」，要求團隊不得在愚人節開玩笑，必須給全馬來西亞人一個交代。但旁邊的來賓反駁，認為黃明志帶給大家音樂和歡樂，才是大家應該珍惜的，場面氣氛一度火爆，險些爆發失控衝突。