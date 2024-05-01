新北市淡水1名老翁搭捷運，因帶著一袋剛採收竹筍，加上路程遙遠，老翁索性坐在車廂地板將竹筍倒出，然後拿出菜刀整理起竹筍，民眾發現老翁手持菜刀報警，老翁因此被捷運警開罰一萬元。

警方表示，22日晚間18時許，捷運警察隊接獲通報有旅客在車廂內亮刀，遂旋即前往查處。經警方了解，該名老翁帶著自己剛採收好的兩大袋桂竹筍，從捷運淡水站進站預計前往台北站，因車程時間較長，索性坐在車廂地板上，將兩袋桂竹筍放置地板開始整理，更從提袋中拿出一把菜刀在車廂內削竹筍。

站務人員接獲旅客反映後立即上車查看同時通知捷警到場，老翁看到警方前來才知道自己因不諳法令而闖下大禍，其表示不知車廂內不能拿出菜刀，捷警遂告誡其切勿再攜帶危險物品並於搭乘捷運時取出使用。因其行為已違反大眾捷運法第50條之1第1項規定「未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內」，造成旅客驚慌及影響乘車秩序，業由臺北捷運股份有限公司依違反大眾捷運法裁罰新臺幣1萬元整。

捷運警察隊呼籲，搭乘捷運勿攜帶各類刀械或易燃物品，違反者除捷運公司得拒絕運送外，更可能觸犯社會秩序維護法或公共危險罪等罪責，若旅客在月台層或列車上發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報或撥打110報案，捷運警察獲報後將立即前往處理，以維捷運乘車安全。