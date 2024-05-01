台中市議員張廖乃綸說，西屯區溪西地區人口近幾年快速增加，市府應盡速規畫在文中42用地設新校。（林欣儀攝）

少子化時代來臨，許多學校面臨學生數大減的問題，但台中市有部分學校卻年年招生爆滿，市議員張廖乃綸、陳政顯及張瀞芬質詢指出，新設學校因硬體設備佳，學生紛紛湧入，鄰近其他學校卻持續減班，要求市府爭取經費更新設備。張廖乃綸更舉西屯為例，她說，中科帶來人口增加，福科國中等校招生爆炸，呼籲市府規畫文中42設校。

教育局指出，若有學校發生入學學生超額情況，將會依據「台中市公立國民中小學新生分發及入學實施要點」規定，依照學生設籍先後分發，額滿後其餘學生則協調至鄰近他校就讀。

陳政顯表示，台中市部分學校近幾年招生大爆滿，甚至有傳出1個學校單一年級招收到15至16個班級，鄰近的其他學校卻持續減班，家長堅持要擠進新學校，為的就是新設學校硬體設施較好，此問題應刻不容緩待解決，教育局應設法管制，平衡學校發展。

張廖乃綸則說，西屯區溪西地區人口近幾年快速增加，市府從108學年度到111學年度就增設214班公幼，今年預計再增設26班、可招收600人，雖然全球面臨少子化問題，但公幼量能仍應視不同區域的需求提供不同量能，溪西地區就仍需要增設；此外，同樣位於該區域的福科國中招生年年爆滿，雖新建教室仍不敷使用，市府應盡速規畫在文中42用地設新校。

教育局長蔣偉民表示，教育局將持續檢討，針對公幼供過於求的區域將3至5歲班級改為2遂專班，並針對人口成長多的地區增設公幼；另，新設學校確實因校舍、設備新吸引學生遷入就讀，教育局會協助各校發展教學特色、汰換設備，盼能穩定生源。