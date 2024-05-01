網紅發起抗議，上百人前往交通部前聲援，要求開放重機上國道、取消內側禁行機車與強制兩段式左轉，並汰除不適任駕駛。（陳祐誠攝）

長期關注交通議題的網紅「通勤者之歌」發起「五月零壹交通起義」，號召重機、機車、汽車等族群今日下午2時包圍交通部抗議，提出大型重機行駛高速公路、廢除禁行機車條款、駕訓制度改革汰除不適任駕駛等3項訴求。

網紅號召包圍交通部，今日約有百人、30餘輛車集結，台灣機車路權促進會理事羅宜呼籲政府盡快開放大型重機上國道，選在520交接前抗議，是希望告訴新的交通部長，仍然有一群車友很關心這議題。

此外，許多團體爭取白牌機車路權，希望交通部協助法規解套，開放內側車道，並取消機車強制兩段式左轉。羅宜認為，這樣的措施可提升機車路權，行使上也會更加安全。

他說，後續針對交通部、高公局、公路局等單位，還會安排陳抗活動。

談到內線禁行機車的影響，羅宜表示，這次的微罪不開放舉發，會讓外側車道充滿併排車輛，機車在外側遇違停、騎內側則要被檢舉，對白牌機車非常不公平。

而爭取已久的重機上國道，羅宜批評交通部沒有積極向社會說明，到底哪些數據檢核不合標準？如果看快速道路的檢核指標，大型重機事故率非常低，遠低於小客車，政府有義務公布及說明，卻避而不談，還造成車種間的敵視，讓人無法接受。