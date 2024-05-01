立法院司法法制委員會今審查《國家通訊傳播委員會組織法》，通傳會（NCC）主委陳耀祥列席備詢，但他在備詢前還先到民進黨立院黨團，引發在野黨不滿。國民黨團痛批，陳耀祥與民進黨團進行密室協商，其獨立機關的獨立性蕩然無存，自甘淪為民進黨團的黨意機關、附隨組織的隨從、打手，對於NCC官員離譜、藐視國會之舉，給予最嚴厲譴責。

國民黨團表示，今上午司法法制委員會，國家通訊傳播委員會(NCC)主任委員陳耀祥赴立法院備詢，身為獨立機關首長，陳耀祥主委早上委員會開會前居然先至民進黨團辦公室與民進黨團進行「密室溝通、協商」，其獨立機關的獨立性蕩然無存。

國民黨團指出，會議其間更發生，立委魯明哲與官員進行詢答時，NCC主任秘書黃文哲未與會議主席報備，擅自離開委員會，返回NCC召開記者會。此舉膽大妄為、無視委員會主席及國會相關職權，在在凸顯NCC喪失其獨立性、自主性及並且完全不尊重國會。

國民黨團痛批，陳耀祥更成為過去八年以來，民進黨執政下首位被委員會決議送交監察院的官員，代表過去的荒腔走板的行為，確實已經天怒人怨、也讓國人無法看下去。

國民黨團痛批，NCC主委陳耀祥及主秘黃文哲自甘淪為民進黨團的黨意機關、附隨組織的隨從、打手。國民黨團針對今日NCC官員離譜、藐視國會之舉，給予最嚴厲譴責。