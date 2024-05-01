立法院司法及法制委員會今（1）日召開聯席會議，審查國家通訊傳播委員會（NCC）組織法，期間NCC主委陳耀祥被質詢時不斷回嘴，引發在野立委不滿，最後更決議將他移送監察院調查。對此，民眾黨前立委陳琬惠翻出了陳耀祥躲起來開會的黑歷史，另外還點名今日主持會議的國民黨立委、立院司法委員會召委吳宗憲太客氣，因為他一直在維持秩序，讓民進黨立委插話，替陳耀祥護航。

陳耀祥今早接受民眾黨立委黃國昌質詢時不斷回嘴，引起國民黨立委謝龍介、民眾黨立委林國成強烈不滿，大罵「你什麼態度」、「王X蛋」。稍後，藍白立委提出將陳耀祥移送監察院的臨時提案，最後提案以13票比12票通過。

陳琬惠今在政論節目《新聞大白話》表示，陳耀祥的囂張跋扈並非是因他即將下台，早在上一屆立院他就是如此了。她提到，同黨立委林國成今天暴跳如雷的原因，是因為林是鏡電視調閱小組召集人，在聽到黃國昌要求陳耀祥提供相關報告時，陳說「沒有不給，但要講清楚要哪個部份的報告」時被惹毛。

陳琬惠接著說，去年5月NCC審查鏡電視執照時，遭國民黨立委們闖入抗議，結果陳居然躲了起來，用視訊的方式開會，而這次，陳耀祥依然雙手一攤，不給鏡電視的資料，「荒謬至極！」陳琬惠除質疑，陳耀祥今天開會前先前往民進黨立院黨團，他到底是誰的NCC主委？面對鏡電視爭議，相關資料他就是不給，也點名，今天一直在維持秩序的吳宗憲太客氣了，根本就不應該讓民進黨委員繼續插話、護航陳耀祥，下次開會時，別再對民進黨那麼客氣了。