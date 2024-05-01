汪小菲和女星大S（徐熙媛）離婚後不和平，除了隔空互槓，還走法律途徑解決紛爭。張蘭也常在直播嘲諷前媳婦大S，引起熱議，卻被女網友影射是惡婆婆。對此，張蘭捍衛名譽向女網友提告，汪小菲曬出勝訴判決書，挨告的女網友得付出代價。

汪小菲29日在微博PO一段影片，內容均是張蘭提告女網友的民事判決書，原告不滿遭影射惡婆婆、騙子、老巫婆、壞女人、社會敗類、披著羊皮的狼、人面獸心等，向法院提出訴訟請求，包括被告立刻刪掉侵犯原告名譽的所有內容、停止一切侵害原告名譽權的行為、被告須立刻向原告公開賠禮道歉、被告微博主要置頂道歉信並保留90天、被告賠償原告精神損害撫慰金、結清律師費和取證費用等。

法院判決指出，被告女網友未到場開庭，視為放棄答辯和質證的權利，依照中華人民共和國民法典，被告張XX就侵犯名譽權一事須向原告賠禮道歉，致歉聲明須保留至少72小時，逾期不履行，法院將刊登本判決書的主要內容，原告須負擔刊登費用。

汪小菲PO法院判決書。（圖／汪小菲微博）

汪小菲PO法院判決書。（圖／汪小菲微博）

不僅如此，被告要賠償原告精神損害撫慰金、律師費、取證費用，若未按照判決指定的時間履行，將會加倍支付遲延履行期間的債務利息。

汪小菲公開標記被告的微博，隔空喊話：「法院判你敗訴，我才知道你叫張XX，你造謠誹謗，連個真名都不敢寫。希望你按照法院的判決盡快執行。」截稿前，張姓女網友尚未發布道歉公告，僅PO「打擊網路謠言共建清朗家園」短片，以及發文：「我的各個帳號都很好，有些人看不到我有些帳號是因為我把它拉黑。」

汪小菲要敗訴的張姓網友執行法院判決。（圖／汪小菲微博）

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。