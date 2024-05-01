警方在超商前發現唐嫌，立即上前將他逮捕。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名63歲楊姓男子，日前將休旅車停在家門口，未熄火就返家拿個東西，不料，幾分鐘後出門，楊男卻看到愛車竟不翼而飛，不禁驚呼「咦！我的車勒！」，立即到內湖警分局文德派出所報案。

文德所獲報後，馬上比照重大刑案偵辦，調派所內多名員警投入偵辦，除擴大調閱周邊監視器外，另地毯式訪查案發地附近鄰居，及過濾轄內慣竊、累犯與毒品人口資料。

警方在30分鐘內，即迅速掌握住在附近的47歲唐姓無業男子涉有重嫌，發現他將車子開走後，一度停在路邊，似乎在尋找下一個行竊目標，警方根據他最後出現的行蹤，研判他可能出沒的地點，隨即動員所內可用的警力搜尋。

距案發僅不到2小時，員警吳秉倫、陳宏凱、鄭亦芸等人，終於在文德路一帶發現唐嫌自超商走出，立即上前攔查，並當場查獲失竊贓車。唐嫌辯稱，是因為看到楊男沒有將車子停好，所以他才將車子開走幫忙停車，但遭警方駁斥「你也停在紅線上啊！」。全案訊後，依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。