舉重好手郭婞淳（左一）1日返回台東備戰2024巴黎奧運。（蔡旻妤攝）

舉重女神郭婞淳今天返鄉訓練備戰2024巴黎奧運，她在教練團陪同下回到台東高中與高中選手一起舉重訓練，她受訪時表示，目前身心狀態愈來愈好，重心都在舉重上，至於感情狀態，她回應目前沒有男朋友。台東縣長饒慶鈴特別前往贈送水果為她加油打氣，台東市長陳銘風則準備她懷念的故鄉味卑南包子和飲料。

影》郭婞淳返鄉備戰奧運，感情狀態妙答1句話。

舉重好手郭婞淳（左四）1日返回台東備戰2024巴黎奧運。（蔡旻妤攝）

郭婞淳受訪表示，大家所關心的傷勢已經愈來愈好，教練都會在一旁注意，不能急，自己的身體與心理狀況都愈來愈好，對自己也愈來愈有信心，這次奧運也沒有特別對標哪位選手，主要是自己必須先調適，必須一步一步踩穩。至於是否這是最後一戰？她說，不會把話說死，當然還能舉就會繼續舉。

目前已經沒有教練的禁愛令，外界好奇她的感情狀況，郭婞淳說「目前沒有男朋友，重心都放在舉重，男友是巴黎奧運」。

教練林敬能說明，目前郭婞淳除了備戰訓練，也積極做恢復治療，現在狀態大約恢復到8成5，相信奧運前能恢復到最佳狀態。

饒慶鈴說，上一次來到這個場地是郭婞淳備戰2020年東京奧運時，恭喜她在上屆奧運女子59公斤量級，以破奧運會紀錄的挺舉133公斤，抓舉103公斤，總計236公斤的成績為中華台北隊拿下奧運會首面金牌，也是婞淳參與3次奧運會以來拿下的首面金牌。希望郭婞淳繼續堅持並保持最巔峰狀態，期待她能在今年7月巴黎奧運再奪下金牌，為國以及為台東爭光。