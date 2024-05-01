縣議員鄭秋風與參與家庭一起做蛋糕。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

為響應515國際家庭日，苗栗縣家庭教育中心1日在後龍國小大禮堂，舉辦「國際家庭日─甜蜜烘HOME趴」創作彩繪蛋糕活動，共計50組家庭組隊參加，透過全家合作彩繪創意蛋糕，增進家庭情感與互動，氣氛十分熱鬧溫馨。

聯合國大會在1993年決議，並於1994年公布，每年的5月15日是｢國際家庭日｣，意旨在提高國際社會對家庭重要性的認識，促進家庭的和睦、幸福和進步。

今日舉辦創意蛋糕彩繪活動，吸引多元族群家庭報名參加，包括來自客家、閩南、菲律賓、印尼、越南、大陸等多元族群家庭參加，希望透過家庭成員共同完成蛋糕的裝飾，讓一家人相互依扶照顧的價值能夠展現在趣味的童趣創作歷程中，最後再將蛋糕帶回家中分享。

活動邀請溪州國小合唱團為活動做演出，縣府教育處副處長呂岸霖、家庭教育中心主任王森龍、苗栗縣議會機要秘書李文星、縣議員鄭秋風、林寶珠、後龍鎮鎮長謝清輝、後龍國小校長林信全及地方代表等人皆熱情到場參與活動，一起體驗彩繪蛋糕，現場氣氛溫馨融洽。

縣府教育處副處長呂岸霖表示，社會團體的最小單元就是家庭，而家庭的功能若能彰顯，就是支撐每一個人勇往直前，健全社會價值與功能的重要推力。烘焙一個美味可口的蛋糕，需要家庭成員一起努力，才能成就。

就像蛋糕需要麵粉、雞蛋、糖、奶油、水果，所有的材料相互合作，才能變成一個美味誘人的蛋糕；而蛋糕就是幸福的滋味，也是今天特別舉辦活動的象徵與目的。

為祝福苗栗縣內的家家戶戶都能甜蜜美滿，眾人在現場參與蛋糕彩繪，並在蛋糕上寫下「苗栗好家在」5個字，祝福苗栗縣內的家家戶戶都能夠甜蜜幸福。