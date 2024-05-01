縣府秘書長謝世傑因個人因素今請辭獲准，將專任金門酒廠(廈門)貿易有限公司董事長。(于家麒攝)

金門縣政府人事再搬風！這也是縣長陳福海重掌縣政後的第12波主官、管人事異動；今(1)日新上任的主官有2位，縣地政局局長由魏志成出任、縣陶瓷廠廠長則由林蔚尚掌管；另縣府秘書長謝世傑因個人因素今請辭獲准，將專任金門酒廠(廈門)貿易有限公司董事長，所遺職務由縣府參議王登緯暫代。

金門縣地政局及陶瓷廠原、新任首長布達交接典禮均於今日隆重舉行。新任地政局長魏志成，現年56歲，國立金門技術學院電資研究所碩士。曾任地政局地籍科科長、財政處投資發展科長、公有財產科長、菸酒管理科長、縣府簡任秘書及稅務局副局長等職務。

現年45歲的林蔚尚今起接任「全國唯一官窯」金門縣陶瓷廠新任廠長，他畢業於國立空中大學公共行政學系，曾任職金湖鎮公所社會課課長、縣立體育場場長及縣府觀光處大陸事務科科長等職務。

縣府指出，除上開新任首長外，原任地政局長呂清福調任縣府參議、原陶瓷廠廠長何桂泉調任縣府秘書職務、原任財政處副處長葉于綺調任稅務局副局長、地政局副局長關嘉榮調任財政處副處長、縣府秘書吳志偉則調任地政局副局長。