海巡署一等士官長柯博承2018年配合空勤總隊執行海上救人任務時，吊掛時二度撞擊海面休克昏迷，內臟、腦部損傷、頸椎骨折，傷重殉職。家屬認為空勤總隊救援過程有疏失，請求國賠，一審判准國賠1319萬元，案件上訴二審，高等法院1日仍准國賠1138萬元。對此，空勤總隊深感遺憾，為保障應有的權益，繼續提出上訴。

空勤總隊指出，空勤總隊海豚直升機編號NA-106號機執行基隆彭佳嶼海難救援任務國家賠償案，今（1）日經臺灣高等法院二審合議庭宣判，判決結果國賠案成立，空勤總隊的過失行為與損害結果之間，具有相當因果關係，空勤總隊應負賠償責任，需賠償1138萬元。

對此，空勤總隊深感遺憾，並表示自2004年成立至2024年4月底，共計執行緊急空中救難（援）2萬8662架次，救援人數高達8223人，期間不計次數都是在高度危險的客觀環境，包含惡劣天候、地形地物多處障礙、油料不足安全存量或天色昏暗等不利條件，始終以救人第一為己任。

空勤總隊說，此判決對全國救災機關執行人員冒著生命危險搶救立場上，無疑是重大影響，更是對工作士氣一大嚴重打擊，為保障應有的權益，繼續提出上訴。