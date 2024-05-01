板橋藝文中心停車場現況。（新北市議員鄭宇恩辦公室提供／張鎧乙新北傳真）

有新北市民1日向議員陳情表示，因工作性質勞動節仍上班，但意想不到的是，平時停車的公辦民營停車場居然是採假日費率，沒有放假要上班卻被收高昂的停車費用，1日薪水有一半拿去繳停車費，有如被剝兩成皮，感覺勞動節工作有如做功德，感到十分無奈。

1名陳姓民眾1日向新北市議員鄭宇恩反應，因工作性質勞動節仍需上班，但想不到平時停車的板橋藝文中心停車場，居然是採假日費率，平日時停車費計算有是有費率上限，若按工作時間換算假日的停車費就高達360元，勞動節工作有如做功德。

鄭宇恩表示，經查勞動節雖屬國定假日，但目前只有勞工放假，公務員、老師等都還是得上班，交通局所轄的公有停車場及路邊停車格均按平日收費，據了解該處停車場屬文化局所轄，呼籲新北市府應就公有停車場做統一平日、假日的認定，避免徒增糾紛。

文化局表示，新北市藝文中心所屬的停車場，經該局招標委外經營，日間每小時收費40元，非假日收費上限150元，若遇國定假日則無上限。五一勞動節，雖多數勞工都能依照《勞動基準法》休假一天，但考量仍有許多市民朋友要上班上課，為了維護停車秩序和周轉率，收費皆比照平日費率進行。

針對民眾反映，停車場管理員誤指費率標準，會請停車場管理公司加強教育訓練，避免類似情事發生，造成民眾誤解。