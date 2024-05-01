五一行動聯盟1日辦理遊行，呼籲應修正勞基法加班費費率、提高新制勞退雇主提繳下限，對此，勞動部表示，加班費率之建議，涉及修法，且影響勞面廣泛，需多方蒐集意見，審慎評估；至於勞團喊出勞退新制雇主提繳增加至12.5％，勞動部也說，勞退新制提繳率下限及勞退舊化基數上限是否調整，因涉及修法，勞動部將持續蒐集各界意見，凝聚共識。

五一行動聯盟1日提出「薪資提升要落實」、「工作權利要保障」、「集勞關係要升級」、「退休權益要安心」及「醫護血汗要解決」。

針對「薪資提升要落實」訴求，勞動部表示，2016年以來，政府每年檢討基本工資且連續8年調漲，並訂定《最低工資法》，並自2024年1月1日施行，以具體實踐經濟成長的果實由勞資共享。而勞工董事及加班費率部分，因涉及修法，且影響勞面廣泛，需多方蒐集意見，審慎評估。

至於企業併購員工權益的保障，勞動部說，政府向來重視，勞動部與經濟部、金管會積極合作，並配合地方勞工行政主管機關適時介入輔導，期企業併購過程中，員工權益不受影響；公正轉型部分，勞動部訂定以勞工落核心的利害關係人公正轉型策略相關研究與試辦對話機制，盼減緩勞工受到衝擊，積極維護勞動權益。

而「集勞關係要升級」訴求，勞動部認為，降低勞工籌組工會30人門檻，因涉及會務假及工會同意權相關配套，勞動部將持續聽取各界意見，朝向縮小認知差距及整合意見方向努力。

針對勞保年改、勞工退休金制度等，勞動部指出，勞保是國家辦理的社會保險，政府會負低後支付責任，並持續撥補勞保基金，以確保勞保化度穩健運作。基礎年金及資本利得稅訴求，因涉相關社會保險化度整合、國家整體財政及稅化調整等問題，勞動部將配合整體政策規劃辦理，至於勞退新制提繳率下限及勞退舊制基數上限是否調整，因涉及修法，勞動部將持續蒐集各界意見，凝聚共識。