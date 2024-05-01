桃園市運動人口持續增加，體育局為鼓勵市民積極參與運動，今宣布市內各國民運動中心未來將結合節日加碼推出「新優惠政策」，包括母親節、父親節、祖父母節等，將比照國民體育日優惠，可免費入場游泳池與體適能中心，盼提高運動場館使用率，促進民眾養成到館運動習慣。

體育局長許彥輝表示，市府與各國民運動中心合作多年，每年配合9月9日國民體育日開放公共運動設施免費進場，並於每月最後一個周五辦理桃園市「市民運動日」，出示身分證明文件即享有游泳池及體適能中心相關優惠。

今日更宣布，未來將針對母親節、父親節、祖父母節三個節日比照國民體育日，推出游泳池及體適能中心入場免費的加碼優惠政策，鼓勵全家一起運動歡慶佳節，擴大造福愛運動的民眾，盼提升本市運動場館使用率，促進民眾養成到館運動的習慣。

許彥輝說，各國民運動中心每年針對婦女、青少年、銀髮族等各種不同客群，開設飛輪、肌力、瑜珈及舞蹈等多樣化的運動課程，到暑假期間更會推出兒童運動營隊活動，內容包含籃球、羽球、桌球及游泳等，相當豐富有趣，再加上課程及活動多規劃有報名相關優惠，往年報名狀況都非常踴躍，歡迎民眾把握機會報名參與。

許彥輝提到，為持續增加桃園運動人口，體育局推廣全民運動不遺餘力，經教育部體育署去年運動現況調查，桃園7333規律運動人口比例達35.4％，已略高於全台平均35％。自2018年啟用首座桃園國民運動中心至今，已陸續完工啟用南平、中壢、平鎮、蘆竹及八德等多間國民運動中心供民眾運動使用，去年則有觀音國民運動中心、楊梅體育園區及八德三號社會住宅微型運動中心等3間運動中心及場館加入營運行列。

同時，各運動中心結合市府實施多項優惠政策，到館運動人次逐年上升，去年度已達近407萬人次，明顯有助於提升桃園全民運動風氣，盼養成市民運動習慣，打造健康、活力運動桃園城。