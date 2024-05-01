為了避免信用卡盜刷，金管會今日發布，請金融機構強化5大措施，包含信用交易即時通知門檻降至3000元、應載明「綁定信用卡驗證」之文字，且貨幣名稱要有中文，以及強化行動裝置防盜刷措施。

為了防範信用卡詐騙衍生的盜刷或者偽冒綁定信用卡案件發生，金管會已經請銀行強化5大措施。

包含信用卡即時通門檻調降到3000元，金管會表示，信用卡交易詐欺案件主要發生在屬非面對面交易型態的網路交易，且每筆的詐騙金額有降低的趨勢，因此信用卡及時通知門檻降至3000元，發卡銀行也可以依據風險考量降至更低的通知門檻。

OTP驗證簡訊的內容，簡訊目的如果是消費交易的目的，金管會表示，應該要有刷卡消費金額，如為綁定卡片的驗證、簡訊應載明定信用卡驗證的文字以及今年第2季以前，簡訊內容消費金額的英文代碼，改中文顯示交易幣別。

強化行動裝置感應盜刷措施，包含身分認證機制，數位支付服務供應商如Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay，如果提供申請人門號資訊給發卡機構，原則上發卡機構與申請人留存於發卡機構的手機號碼要一致，才能後續OTP簡訊等身分驗證程序、完成綁定。

發卡機構與持卡人綁定後，即時以簡訊或電子郵件等方式提醒持卡人已有行動裝置綁定其信用卡，該行動裝置已經綁定信用卡，已經具有信用卡的感應支付功能，並加入防詐警語。

此外金管會也要求發卡機構透過分析可疑交易樣態和詐騙類型態樣調整相關監控數字，以強化信用卡授權監控機制。

進行宣導身分驗證的OTP重要性，發卡機構要在官網、APP、信用卡帳單等各種管道宣導，身分驗證OTP的重要性，妥善保存不隨意提供第三人或者輸入不明網址。銀行公會也將防範信用卡網路盜刷懶人包電子書」公告期網路上，並提供發卡機構向客戶宣導。

金管會再次提醒民眾慎防各式假消息、釣魚簡訊及一頁式廣告之詐騙，勿輕易點選來路不明之簡訊或網頁廣告所附連結網址，以保護信用卡卡號、OTP等個人資料之安全，

另請務必仔細閱讀OTP驗證簡訊內容，確認與進行交易之幣別、消費金額及目的相符後，再進行交易或綁定。金管會將持續留意信用卡之詐騙態樣，並適時研議相關防範措施，以降低民眾遭盜刷之風險。