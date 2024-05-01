大陸工程、台灣高鐵前董事長殷琪，去年5月為舒緩愛犬情緒，在美國舊金山透過網路購買含有大麻成分的精油、膠囊給愛犬食用，並委由管家寄回台灣，結果被海關、調查局驗出含有二級毒品大麻二酚（CBD），捲入運毒風波，今年3月獲高檢署不起訴確定，案件引發各界關注、討論，林智群律師也提出3點不起訴原因。

林智群律師分析，殷琪被不起訴，有幾個原因：

1.因為她的說法（買藥品給狗吃）跟她提的證據（曾經被狗咬過）相符。

2.她是知名董事長，沒前科，這個也是檢察官會考慮的點（沒毒品記錄，應該不會去故意運毒），且她不缺錢。

3.她是用本名收貨（一般運毒都會租信箱，或用代號/假名）。

林智群直言，不管大家怎麼看，沒前科+身分地位，確實可以在地檢署或法院獲得一些禮遇。不過那個禮遇還是建立在「你提供的說法」跟「你提供的證據」相符，有一定可信度的前提下；如果說法前後矛盾，證據沒辦法支持，董事長身分+知名人士，也不是金鐘罩。

林智群強調，最後要提醒的是，網購真的要注意，特別是跨國網購藥品，你沒注意到那個成分（一般人根本有看沒有懂），就是會中招。運毒跟販毒是一樣重的罪，二級10年以上有期徒刑、三級7年以上有期徒刑，「現在毒品相關刑度都提高了，要爭取減刑緩刑真的很難，不是開玩笑的」。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！