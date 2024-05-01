台北市長蔣萬安1日下午進入議會，報告台北市政府第1次追加減預算案。而在質詢階段，議員不分藍綠都針對老舊建物改建、校舍安全以及地震後修繕補助等議題提出質疑。對此台北市長蔣萬安也允諾，不管是0403花蓮大地震或是未來可能發生的災害，可以動用到災準金都會即刻支應，接下來也會再次啟動50年以上的老舊校舍檢測，若有立即危險就會列在校舍改建計畫中。

國民黨議員應曉薇表示，0403大地震後，許多台北市公寓大廈出現「電梯受損」的狀況，但北市府的維護修繕費用補助要點，有補助公共消防滅火器、公共通道及公共環境清潔維護，但是卻沒有共用電梯維修這部分，鄰近縣市桃園有電梯補助、新北有共用設備補助，只有台北市沒有。建議市府追加減預算時，可以利用第二預備金及災害準備金，撥出一些預算挪為電梯共用部費補助。

蔣萬安表示，不管是0403花蓮大地震或是未來可能發生的災害，可以動用到災準金都會即刻支應，至於共用電梯部分，北市會來參考桃園或是新北，目前正在研議並要求同仁加快簽報程序。

民進黨議員顏若芳則提到，台北市內建物年齡超過50年的校舍有448棟，其中有很多校舍，上次進行建物補強已經超過20年，也有很多校舍上次評估「不需補強」也已經是10多年前的事，不過在經過0403大地震，以及近日的頻繁餘震後，全北市也有147件通報災損，校園建築安全不容忽視，應針對年限已高的校舍，重新啟動檢測校舍耐震與安全檢視。

對此蔣萬安也認同，並表示接下來會責成相關局處，針對高齡的老舊校舍逐一重新檢測建物安全。他強調，校舍安全、改建急迫性等狀況，目前有量化標準來決定改建的優先順序，屋齡是重要指標外，包括混凝土剝落、氯離子含量、水泥中性化等指標綜合考量，超高齡的校舍會全面再進行一次檢測，確定有無立即危險，如果有的話就列在校舍改建計畫當中。

顏若芳最後也呼籲，針對超高齡校舍改建以及檢測，北市府應該提出追加預算的方式來辦理，不應在今年才編列隔年的預算，這樣效率太慢。對此蔣萬安也允諾，若有需要，相關費用都會優先來編列追加預算。