農曆3月23日，是天上聖母媽祖的生日，很多民眾都知道，從昨天開始各地區媽祖廟都有遶境祈福活動，而在今天網路上流傳一段影片，一名年約60歲的阿伯，在村莊內迎接陣頭，居然將多捆環保鞭炮纏繞在自己身上，在神轎到來達前，自己拿香點燃，但是因為環保炮的溫度太高，老伯受不了高溫，邊跑邊脫衣服，最後造成自己燒燙傷，網友大嘆：「真是位狠人」。

狠人阿伯用環保炮纏身迎接陣頭，沒想到變成燒燙傷患者。（翻攝爆料公社）

這段影片被網友上傳到《爆料公社》，從影片中可看到，這位狠人阿伯，身上並沒有穿任何公廟的衣服，也不清楚是否是附近的住戶，陣頭經過時，當時正在下雨，他一個人在旁邊身上纏繞多捆環保炮，用香點炮點了很久，當鞭炮被點燃後，他就站在住戶的案桌前，但鞭炮點燃後溫度越來越高，最後變成火龍纏身。

狠人阿伯用環保炮纏身迎接陣頭，沒想到變成燒燙傷患者。（翻攝爆料公社）

這位狠人阿伯在鞭炮燃燒後，因為受不了高溫燃燒，也顧不得神轎是否來到，直接往旁邊巷子衝，邊跑邊脫衣服，最後衣服脫掉了，鞭炮也燒完了，只留下被鞭炮燻黑的阿伯，旁邊陣頭人員目擊看到，大家都在喊他是瘋了嗎？環保炮拿來這樣玩，而最後由旁邊住戶用水管協助阿伯沖水，至於這位阿伯最後有沒有去就醫，這就沒人知道了。

而網友看到這段影片，傻眼的留言表示：「環保炮超痛？」、「若衣服著火....這樣好玩嗎？」、「環保砲當尺砲用夠狠」、「醫療資源不是這樣浪費的…」、「大哥！腦袋是拿來用的⋯不是拿來炸的」、「是個狠人」、「別人用的是連炮，你拿的是環保鞭炮啊！傻B」、「其他人看了也只有傻眼貓咪的份」。

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