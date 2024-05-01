受少子化衝擊，基隆市從日治時期創校至今121年的光隆高級家事商業職業學校（下稱光隆家商）今年決定停招。校方表示，教育部已核准，目前一、二年級學生教學權益不受影響，教職員部分則分3梯次離退，也成為基隆第一所停招的高中職學校。

光隆家商位於基隆市議會及衛福部基隆醫院旁，為日治時期在基隆的教育家石坂莊作於1903年創立，校園因戰爭被炸毀，基隆當地望族顏雲年之子顏欽賢慷慨解囊捐款，接辦學校並改名為光隆高級家事商業職業學校。

校長陳余各表示，該校最早除了高職部，還有幼兒園，1990年前後最盛時期全校有3千多名學生，2012年還有2千多名學生，該校的美容美髮科、幼保科和室內設計科都是基隆的招牌，更常在全國競賽獲獎。近年因應潮流設有觀光科和電子商務科，也是基隆唯一有電競科的學校，但2017年學生數開始下降，目前只剩下207名學生。

陳余各說，除了少子化，基隆地區有3成學生至雙北就讀也是一大原因，且家長較為青睞公立學校，董事會考量學校招生日益困難，以致財務出現缺口逐漸擴大，在目前尚可運作階段，經校務會議和董事會決定停招，對師生作最好的安排。陳強調，董事會作這個決定很不捨，為思考孩子及教職員家庭，在財務還許可情況下，不得不做這個決定、面對現實。

陳余各指出，國教署已核准光隆從113學年度起停止招生，但「停招不停辦」，目前就讀1年級和2年級學生，學校一定會負責給學生最好的照顧直到畢業，相關教學、技藝競賽培訓等不打折，請家長放心，教職員則分3梯次離退。據本報記者實地了解，已開始有部分教師應徵他校教職，作為因應。

陳余各強調，待2年後學生都畢業了，將規畫轉型為長照機構，從照顧青少年轉到照顧高齡長者，服務不同年齡層的基隆鄉親。