香港42歲女星昔日以電影《早熟》和《分手說愛你》爆紅，甜美外型又有一副好歌喉，凍齡狀態更被網友形容是「香港最後一個少女」。不過，薛凱琪近期屢屢遭質疑「外貌進化」，日前她曬出一系列工作美照，但修圖修過頭驚見不自然豐唇，網友差點認不出來，直言「（她）搞得不像自己」。

薛凱琪4月28日在Instagram上傳參加綜藝節目的側拍照，僅用英文寫下，「What was I thinking about」，畫面中的薛凱琪做出不同反應，時而露出微笑，或是一臉正在煩惱的樣子，整個人狀態一點也不像42歲輕熟女，說是大學正妹都不為過。

薛凱琪近照遭網友質疑修圖修過頭，豐唇狀態讓人差點認不出來。（圖／摘自薛凱琪Instagram）

但有眼尖網友注意到，薛凱琪每張照片明顯有修圖，因為她的下唇脹大，豐唇讓她的五官沒那麼和諧，「看很久想說這真的是薛凱琪？」、「搞得不像自己」、「這是整形還是P圖啊…薛凱琪原本的樣子就讚了啊」、「嘴唇怪怪的」。

其實薛凱琪在2003年以歌手身分出道，挑戰電影圈處女作《早熟》就讓她成為千萬票房女星，人氣不斷攀升；怎料，薛凱琪與成龍兒子房祖名熱戀，因為被指是「小三」，讓她飽受罵名，最慘的是分手後還遭到封殺；慶幸的是薛凱琪挺過那段時期，近年回歸演藝圈，有實力又有顏值，成功獲得更多粉絲支持。