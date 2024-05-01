樂團五月天日前在香港舉行7天演唱會，許多粉絲到場觀看，也有未買到票的粉絲自備露營椅到場外聽漏音，不過香港天文台晚間發布黃色暴雨警告，隨著天氣情況惡化，最後的安可改由社群平台直播。不過今（1）日再傳出舞台起火，對此經紀公司相信音樂也回應了。

五月天日前在香港開唱，昨日因為暴雨改線上安可，今日白天時有民眾拍下舞台道具球起火的畫面，現場冒出濃濃黑煙，嚇壞周遭歌迷，所幸很快就撲滅火勢，對此相信音樂回應：：「因惡劣天氣影響，導致舞台設施出現狀況，正在積極了解及處理中。事件無人受傷，沒有影響其他舞台設施運作。」香港演唱會主辦方特高娛樂則發布警急公告，表示因惡劣天氣影響，部分舞台設備故障，5月1日的場次將延到5月9日演出，觀眾可以憑5月1日的票觀看5月9日演出或者無條件退票，強調：「詳細內容和細節，特高娛樂將進一步與相關方協商後盡快在特高娛樂及相信音樂官方平台發佈。敬請觀眾今晚不用進場，並謹記保留門票。」

昨晚，香港天文台晚上7時17分發出雷暴警告，預測將有狂風雷暴，和每小時高達70公里或以上的強陣風來臨，當局呼籲如在室外需盡快到安全場所躲避，並留心被墜落物件擊中。雖然有暴雨警告，但現場已有許多歌迷到場，演唱會如期表演，不過隨著天氣惡化，部分歌迷選擇離開，但也有大批歌迷在遮雨棚下繼續支持，五月天成員們也在大雨之中敬業演出。

大會在結束後宣布改在阿信和相信音樂的粉專進行安可直播。可以看到現場歌迷人數眾多，五月天選擇線上安可，許多歌迷紛紛表達支持：「線上搖滾區準備好啦」、「如果他偏要在暴雨中唱，那我一刻都不會離開」、「照顧好身體不要生病啦」、「注意保暖！！喝薑湯！」、「辛苦了」、「一定要注意身體」。五月天公司表示平時會下台等歌迷喊安可再出來，但這次沒下台就直接唱〈倔強〉他們才會覺得怎麼沒有安可，演唱會散場後才決定要直播安可。