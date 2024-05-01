桃園市長張善政1日視察航空城A18安置住宅工程狀況。（蔡明亘攝）

桃園市政府為桃園航空城搬遷戶興建1925戶安置住宅，各區建物如火如荼施工中，桃園市長張善政1日前往大園視察安置住宅工程進度，並開箱實品屋。他表示，航空城各安置住宅今年下半年將陸續完工，是重要里程碑，明年第一季起陸續交屋給民眾，盼如期辦理讓搬遷戶安心。

航空城安置住宅共建51棟，其中已上梁45棟，預計5月底全數上梁完畢，張善政今率局處首長、民代和工程團隊，前往視察A18實品屋，了解工程進度外，也走進裝潢好的實品屋，開箱內部裝潢、了解建物內部狀況。

張善政表示，航空城計畫走了許多年，過去都沒看見地上「長出東西」，今年許多安置住宅都陸續成形，預計今年下半年會陸續完工，明年第一季起陸續交屋，因此今年對搬遷戶來說可謂非常重要的一年，今看過實品屋後，了解實際大樓內部的模樣，相信也是給民代和搬遷戶定心丸，盼後續進度如期辦理，讓市民安心。

桃園航空城A18安置住宅實品屋內部裝潢。（蔡明亘攝）

桃園航空城A18安置住宅實品屋內部裝潢。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政1日視察航空城A18安置住宅工程狀況。（蔡明亘攝）

住宅發展處說明，為讓安置戶可先對未來居家空間勾勒出想像畫面，特地裝潢16間實品屋，除配有基本廚具、衛浴設備、電子智慧門鎖、廚房不斷電插座外，還有當層排氣、給水上配管、隔音地墊、隔音氣密窗等配備，並有耐震標章及10年防水保固的品質保證。

桃園航空城各安置住宅將在今年下半年陸續完工，明年第一季陸續交屋給民眾。（蔡明亘攝）

自5月10日起，將展開連6周選屋作業，安置戶除可從配售手冊了解各基地房型資訊、至配售中心參觀房屋模型並由專人解說外，也可至線上賞屋系統看部分房型的3D環景，並提供線上預選房屋系統，藉由基地、房型、樓層、面向、總價區間等條件，快速篩選找到心目中理想的房屋。

系統還能夠標示出適用差額減收的房型，並直接計算出總價，安置戶可先列出一些篩選出來的房型，以利在選屋當天，迅速選到自己理想的房子。

住宅發展處表示，51棟安置住宅預計今年底前陸續竣工並申請使用執照，明年第1季就可辦理看屋、驗屋作業。

此外，大園警分局今也到視察現場，和張善政一同於現場辦理識詐宣導，提醒現場與會民眾注意相關詐騙話術，以免遭受詐騙的迫害。