今年出賽對於球迷來恐怕是「看一場、少一場」的西班牙職網名將納達爾（Rafael Nadal），台北時間1日清晨在馬德里網球大師賽男單16強賽，以5比7、4比6不敵捷克雷赫茨卡（Jiri Lehecka），賽後感人地道別球場，讓現場幾乎所有人都紅了眼眶。

現場展示出納達爾過去5次（2008、2010、2013、2014及2017年）在馬德里大師賽奪冠的旗幟，讓人回顧這位「紅土之王」曾經的光輝，納達爾的家人也到現場觀看比賽，坐在家屬包廂為他加油。

納達爾賽後說：「以許多正面的方向來看，包括我個人及網球生涯，這對我是很特別的一周。幾周前，在巴塞隆納那站比賽前兩天，我還無法確定是否能再次於正式比賽拿起球拍和對手對抗，但我站在這座球場再打比賽，還打了兩個禮拜，是很難忘的時光。」

37歲的納達爾生涯擁有36座ATP大師賽冠軍，今年馬德里他要挑戰生涯第100次進入千分大師賽男單8強，可惜就差一步，納達爾感性說，看著旗幟上自己的照片，有種恍如隔世之感，自己能說的只有感謝運動所有幫助過他的人，儘管職業生涯還沒正式落幕，但可能是他最後一次以球員身份來到馬德里比賽，「在馬德里比賽的情感，這兒的球迷，在我心中永留存。」

納達爾為自己的好球握拳叫好。（美聯社）

捷克選手雷赫茨卡在馬德里大師賽擊敗納達爾。（美聯社）

納達爾並說：「我一直很幸運。可以把興趣發展成工作，而且還做得相當好，很幸運有這些經歷，我不能再強求更多了。希望我為年輕一代樹立正面的模範，這是最重要的事情。」