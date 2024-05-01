台中市議會今天進行教育文化業務質詢，國民黨議員朱暖英指出，位於南屯區的戶外圓滿劇場在前市長胡志強時期曾1年吸引600多萬人次進入，之後持續沒落，現任市長盧秀燕時期最熱鬧時1年僅21萬人次，文化場館參訪人潮落差太大，市府應運用策略活化，為台中創造文化觀光人潮。

朱暖英拿出文化局的統計數據說，在文化局所屬的22個藝文場館中，市立圖書館去年吸引1080萬8143人次參訪，台中文學館作家典藏館參訪人數卻只有7000多，兩者相差1461倍，令人不解；此外，南屯區戶外圓滿劇場在胡志強時期1年參訪人數最多達668萬、最少時也有10萬，林佳龍時期減少到8萬至24萬多，而盧秀燕執政5年，圓滿劇場1年參訪人數最少僅2萬8000多、最多21萬2000。

朱暖英指出，圓滿劇場的參訪人數持續下滑，若要說是疫情爆發導致，但沒疫情狀態的時候人數也沒增加多少，相當可惜，市府應設法利用文化產業活化的方式帶動經濟產值，像是高雄從去年舉辦BLACKPINK演唱會開始，之後全年共辦包括五月天、伍佰等了117演唱會，帶來超過45億經濟產值，文化場館需要商業化協助帶動文化產業。

文化局表示，台中作家典藏館是「台中文學館」的延伸，市府每年舉辦典藏作家特展、各項活動推廣台中文學，今年下半年也規畫笠詩社60週年特展，盼透過活動吸引更多人參觀；此外，市府每年3月在圓滿劇場舉辦童軍節慶祝大會、4月舉辦兒童藝術節活動、10月舉辦搖滾台中等，去年下半年也進行劇場整修工程，今年將邀請紙風車演出，會持續推動各種表演活動。