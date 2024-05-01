行政院宣布，已提名現任NCC副主委翁柏宗為主委，加上陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查，翁柏宗也宣示，未來持續關注消費者權益與打詐議題。國民黨立委王鴻薇直言，提名為NCC主委的翁柏宗宣示打詐，過去卻曾被詐騙358萬現金，真的讓人不免擔心，翁柏宗是有能力反詐打詐嗎？

王鴻薇表示，行政院提名現任NCC副主委翁柏宗為未來NCC主委，翁柏宗受訪時表示，未來持續推動NCC既有業務，還說要關注打詐議題，但此話一出，卻不免讓人想起他過去被詐騙的經驗，抱著358萬現金給詐騙犯，真的讓人不免擔心，翁柏宗是有能力反詐打詐嗎？

王鴻薇指出，翁柏宗的案件發生在108年6月，他接獲假冒中華電信人員電話並告知積欠電話費，並說他的身分遭冒用申請電信門號及銀行帳戶，最後將電話轉接至假警察單位165，電話中以各種詐騙名目等說詞，誘騙誤導被害人涉及刑案需配合檢警調偵辦，最後假冒檢警，指使翁柏宗提領358萬元在住家附近巷內面交現金。全案目前已經結案，相關犯罪者都有被判刑。

王鴻薇強調，對於翁柏宗準主委被歹徒詐騙，她深表同同情和遺憾，整件事最可惡的肯定是這些所謂的詐騙集團，NCC裡面不是被詐騙的就是去當詐騙集團的門神， 就是沒做好為民眾反詐打詐的工作。