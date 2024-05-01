桃園市立美術館為鼓勵書法藝術領域的優秀策展與創作人才，以橫山書法藝術館為平台，舉行「2025橫山書法藝術館展覽徵件」，鼓勵具有前瞻性、議題、形式、內容等創新觀點的書法藝術展覽提案，以開拓書法藝術的多元思考與發展樣貌，投件時間為5月1日上午10時至9月30日下午5時止。

桃美館表示，為持續培育書藝策展及創作能量， 2025年度展覽徵件延續前一年度的徵件類別，分為「策展類」與「創作類」，個別從2類別中評審出1至2案，獲選案於2025年年中在書藝館A、C兩棟展館分別展出，「策展類」最高製作經費高達100萬元（含稅），「創作類」最高製作經費達25萬元（含稅），提供2類總展覽製作經費高達125萬元，希望打造書藝展覽生態系，持續培育優秀書藝展覽人才。

「策展類」以書藝館A棟進行策展規畫，申請者須提出1500至3000字策展論述，「創作類」則於書藝館C棟展出，提案內容包含500至1500字創作／展覽論述。2類申請資格不限個人，團體亦可報名。2025年度展覽徵件僅受理線上投件，預計於今年11月於桃園市立美術館官網公布評審結果，詳細徵件辦法，請上桃美館官方網站（https://tmofa.com/art00YMuAr）下載並詳閱簡章，歡迎各界踴躍參與。