美媒報導，近幾個月來，一些非洲和中東國家開始從美國撤回黃金儲備，包括奈及利亞、南非、加納、塞內加爾、喀麥隆、阿爾及利亞、埃及和沙烏地阿拉伯，反映出人們對美國經濟穩定性的擔憂，這趨勢也標誌著全球經濟動態的重大轉變，並突顯各國對美元和美國金融機構的「避險地位」產生懷疑。

取回黃金儲備的決定有象徵意義的，它反映出這些國家對美國經濟發展軌跡，深層的不安。採取此類行動的國家，它們分別代表非洲和中東的重要地區，對於美元是否繼續作為世界主要儲備貨幣的未來存憂。

美國經濟狀況的惡化是這些撤資背後的主要動力，持續的通貨膨脹、不斷增加的國債以及對聯準會維持穩定貨幣政策能力的擔憂，削弱了人們對美元的信心。此外，地緣政治緊張局勢和圍繞貿易關係的不確定性進一步加劇了外國政府的擔憂。

歷史上，黃金在經濟動盪時期一直被視為一種保值手段，可以對沖貨幣貶值和地緣政治不穩定的風險，以確保其境內的財富安全。非洲最大經濟體奈及利亞今年稍早決定遣返在美國持有的黃金儲備。此舉得到了國內支持，奈及利亞官員表示，他們擔心美國經濟的長期穩定以及有必要分散風險敞口，其他國家也表達了類似的觀點，凸顯了重新評估傳統經濟依賴的更廣泛趨勢。

沙烏地阿拉伯從美國撤回黃金儲備的決定震驚了全球市場。作為世界上最大的石油出口國之一和全球經濟的關鍵，沙烏地阿拉伯所採取的行動對美國金融體系造成的影響非常深遠。

埃及和南非也已採取措施匯回其黃金儲備，減少可能面臨的美國經濟風險。雖然對美國經濟的直接影響可能有限，但這一趨勢的長期影響是深遠的，並可能重塑全球金融格局。