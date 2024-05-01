為了慶祝一年一度的浴佛節，財團法人觀音根滿慈善基金會1日特別趁著浴佛節前夕，於平鎮區上海路250號前廣場舉辦捐血活動，將愛心化為具體行動，用大家的熱血來灌注枯竭的血庫、關懷國人，並同時邀請平鎮警分局員警，共同挽起袖子、捐出熱血。

平鎮警分局長徐坤隆表示，受財團法人觀音根滿慈善基金會董事長劉建三之愛心號召，特別請分局同仁們在公忙之餘，能抽空前來響應，並表示警察的工作就是在幫助民眾、協助民眾，而「捐血一袋，救人一命」的無私精神，恰好與警察人員角色相契合，都是以民眾福祉為優先的中心原則，也希望透過拋磚引玉，讓醫療機關能有充足血液解救需要的人。

警方也利用此機會，向市民進行反詐、識詐宣導，詳細說明假交友詐騙、假檢警及假投資等民眾常見受騙上當的詐騙案例及防制對策，希望能藉此加強民眾識詐及防詐的意識，讓防詐意識能全面普及，以降低受害風險。

另為號召民眾參加浴佛節的捐血活動，主辦單位還特別準備手提袋、商品優惠券及精緻餅乾等精美紀念品，贈送給到場捐血的熱心民眾，希望社會大眾都能共襄盛舉，共同挽袖捐出熱血。活動累計302人響應，共捐出377袋、9萬4250cc的熱血。