迎接母親節，JR東日本大飯店台北旗下中西日餐廳紛紛推出一系列豐盛精緻的美饌佳餚，陪媽咪歡度佳節。（JR東日本大飯店台北提供）

5月溫馨的母親節將至，JR東日本大飯店台北集結館內中華美食、自助餐廳和日式料理3間餐廳，推出一系列豐盛精緻的美饌佳餚，與媽咪歡度優雅奢華的母親節。而過節不可或缺的蛋糕，館內的「品頌坊烘焙坊」也應景推出2款美味與顏值兼顧的母親節蛋糕，讓媽咪大飽口福，甜蜜過節。

喜歡吃中式料理的媽咪可選飯店內以養生宮廷料理聞名的「凱華樓中華料理」，主廚楊德興嚴選花膠、龍蝦、鮑魚、和牛等頂級食材，打造以宮廷菜為主題的「凱華萱堂感恩筵」感謝媽咪的辛勞。這套母親節主題菜式於5月3日至5日，以及5月10至12日的午、晚間供應，菜單包括「凱華迎賓五品碟」、以金華火腿和老母雞熬煮高湯，加上鮮蒸鮑魚、花膠等養顏養生的「北京貴妃香滿譚」，還有餐廳招牌料理「御膳黃袍北京鴨」和「鱘魚子日本和牛」、「乾隆一品糖心鮑」等，菜色豐盛。「凱華萱堂感恩筵」4人套餐 12,800元加1成，每人3200元，須3天前預訂。

「鉑麗安全日餐廳」在5月11及12日母親節當周，特別推出一品料理「主廚秘製乾燒干貝龍蝦」，用加碼美食陪媽媽過節，每人2080元加1成。（JR東日本大飯店台北提供）

高人氣的「鉑麗安全日餐廳」則由主廚陳永儒準備豐盛澎湃的歐洲美食料理，吃得到饕客最愛的傳統英式料理「威靈頓牛排」、餐廳經典不衰的「普羅旺斯香草烤羊肋排」、義大利米蘭經典菜色「米蘭式煎鱸魚」、一般自助餐廳少見的「法式燉牛舌」，以及「法式油封鴨」、「舒肥戰斧豬排佐特製莎莎醬」等限定菜色，還有多款海鮮料理與精緻甜點。最特別的是5月11及12日母親節當周，主廚團隊特別推出一品料理「主廚秘製乾燒干貝龍蝦」，用加碼美食陪媽媽們歡慶佳節。每人2080元加1成。

「HAYASE」日本料理母親節套餐使用秋田和牛包覆季節鮮蔬的「和牛千草鍋」及「花束壽司」，讓媽媽感受正宗日料的迷人風味。（JR東日本大飯店台北提供）

日系飯店少不了正宗日本料理餐廳，JR東日本大飯店台北館內的「HAYASE」日本料理，揉合日本東北飲食文化與台灣在地食材打造精緻的懷石料理。餐廳於5月1日至12日推出母親節限定懷石料理，由日籍主廚郡司行雄精心挑選來自日本的愛女魚、金目鯛以及日本和牛為主要食材。從當季的愛女魚椀物開始，再進入宛如珠寶盒般的檜木三層便當，內含金目鯛卷織燒、魚翅黃金煮、酥炸牛尾魚紅鳳菜等美饌。每一道料理都以精湛的懷石料理手呈現，於此用餐，堪稱是味覺和視覺的雙重享受。

「HAYASE」母親節午餐套餐以五月誕生石祖母綠的「翡翠」命名，售價每位3000元加1成；而晚餐則推出名為「翠玉」的套餐，每位4600元加1成，特別的是晚餐還加上了料理長獨創，使用秋田和牛包覆季節鮮蔬的「和牛千草鍋」和「花束壽司」，讓媽媽感受正宗日料的迷人風味。

「甜莓心悅」6吋莓果香緹奶油蛋糕，使用草莓與香草莢製成口感輕盈綿密的戚風蛋糕，搭配香草泡芙餡與草莓香緹，售價800元。（JR東日本大飯店台北提供）

此外，「品頌坊烘焙坊」點心主廚熊正義精心設計2款母親節蛋糕，其中「無盡的愛」覆盆子慕斯蛋糕，以柔軟清新的荔枝慕斯，層層疊加誘人光澤的覆盆子凍，交織爽口柑橘與香濃杏仁味的海綿蛋糕，搭配濃郁的覆盆子奶醬，多層次口感在舌尖綻放。另一款「甜莓心悅」 莓果香緹奶油蛋糕，主廚使用草莓與香草莢製成口感輕盈綿密的戚風蛋糕，搭配香草泡芙餡與草莓香緹，最後鋪上新鮮草莓增添清新果香，造型簡約優雅。