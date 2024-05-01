中信兄弟當家游擊手江坤宇上月16日因為腿部拉傷下二軍，總教練平野惠一表示，之前就評估他預計要到五月中旬才會在二軍展開復健賽，會讓他先在復健賽調整好狀態好再歸隊一軍。

平野惠一表示，江坤宇當初去醫院檢查時是二級拉傷，「不算太嚴重，目前都有在復健，但二軍還沒回報可以比賽的狀況。」

今年春訓時，教練團就有針對若是江坤宇缺陣的情況進行沙盤推演，目前江坤宇的缺口由新秀楊祥禾補上，「當然多少有感覺阿坤的存在對球隊很重要，祥禾也是很努力，對他也是滿有期待的。」

而今年春訓時，平野惠一就有邀請日本教練和田賢一來台，看一下球員跑步狀況，希望能夠透過正確的跑步動作減少球員腿部負擔與受傷的情況，預計在明星賽週左右正式來台擔任跑壘客座教練，目前仍在走相關程序中。

平野惠一說：「很多人不知道要怎麼跑步，都是靠蠻力去衝，這位教練有去牙買加學習，將理論延伸到其他運動上，希望透過他來台指導，藉由理論方式，讓球員知道跑得快的人跟很會盜壘的人是怎麼跑的。」