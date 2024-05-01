全球知名的台積電吸引許多人才加入，但近日卻有美籍前員工狂批根本是地表最爛工作，連做不到半年的台灣員工也坦承「看不到身心上的未來」，透露已下定決心裸辭，就只差按下送出而已。

一名網友昨（4月30日）天在「Dcard」表示，自己在台積電的某製程上班，工作不到半年就已經看不到身心上的未來，因此下定決心準備要裸辭，並自嘲說「突然覺得自己就像是爛草莓 」。

其他人分享「1年半裸辭，製程很看首抽，抽到不好比設備還慘」、「我GG 10多年，年薪總籌＞500，非封裝我都建議留著，加油」、「我做四個月就裸辭了」、「我工號072在台積五年離職，現在在灣區設備商，因為我是美國學店畢業，所以是台積經驗讓我找到工作！切記要有準備再離職，裸辭的前同事以為外面的世界很美好，結果三個裡面有兩個後悔」。

也有許多人支持喊「身體健康是最重要的，支持能逃就逃」、「要辭趕快辭，不要怕什麼履歷不好看的，當初我也是擔心這點所以撐了一年半才離開，後來發現對外面公司來說，半年還一年在他們眼裡是一樣的，只後悔當初沒有果斷點離職哈哈」。