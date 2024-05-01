隨著全台平均每戶人口僅2.53人創下新低，房市小宅化已成為趨勢，其中以21~25坪「小2房」最搶手。有首購族疑惑，為何建案有20多坪，但廣告只寫3、40幾坪以上；對此，專家分析通常有四種情況，包括已賣完、鎖戶、封盤和配套銷售，這當中又以「配套銷售」最罕見，因為建商的做法太無理，願意買單的客戶不多。

近20年來，國內每戶人口數不斷下滑，從2003年每戶平均人口3.21人，降至2023年的2.53人，寫下新低紀錄。

由於小家庭當道，建商推案坪數也越來越精簡。馨傳不動產執行長何世昌表示，以公設比30~35％為例，大2房權狀30坪、正常2房26~30坪，過去以正常2房交易居多，但近年小宅化趨勢明確，21~25坪的小2房成為最熱門，其次則是20坪以下的迷你2房。

有首購族提出疑問，明明建案有20幾坪，為什麼廣告上沒有，只寫3、40幾坪以上的房子？

何世昌在臉書發文透露，通常有四種情況：

一、已賣完：現在20幾坪2房是強勢商品，北中南都一樣，最早賣完很正常。

二、鎖戶：部分業者刻意把2房鎖住不銷售，或者只給VVVVIP等特定客戶買。

三、封盤：因為2房太搶手，業主不想便宜賣，往往會先暫時封盤不賣，等調漲價格後再釋出銷售。

四、配套銷售：這種情況十分罕見，極少建案會要求客戶先買一間大的才能再買一間小坪數，可是這種做法太無理，願意買單的人不多。

目前很多建案都打出低首付、低自備等優惠方案，來吸引買家，而符合什麼條件算低首付呢？

何世昌說明，預售屋首付款一般為「訂金5％、簽約金5％、開工款5％」，總計為成交總價的15％。假使「訂簽小於10％」或「訂簽開小於15％」就屬於低首付。

他指出，多數低首付建案「訂簽會小於8％」、或是「訂簽開小於10％」，部分低首付案的訂簽開甚至只有5％、6%，比較能夠吸消費者青睞。