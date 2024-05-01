網紅以「五月零壹，交通起義」爭取機車路權，號召民眾包圍交通部，提出大型重機行駛國道、廢止禁行機車、駕訓制度改革汰除不適任駕駛等訴求。交通部回應，曾於2017年及2020年辦理2次大型重機行駛快速公路觀察檢核作業，大型重機於秩序指標及行為指標有惡化現象，今年高公將再啟動辦理檢核作業。

交通部表示，對於廢止「道路交通安全規則」第99條禁行機車之訴求，交通部前經函詢各直轄市政府交通局，考量路口道路幾何及車流特性的差異性，仍應給予地方政府道路主管機關因地制宜評估規劃機車行駛車道及兩段式左轉管制措施，不宜全面廢除禁行機車及機慢車兩段式左轉規定，以期在維護道路整體安全的同時、亦能符合道路使用需求。

另依規定機車行駛之車道，首應依標誌或標線之規定行駛，在無標誌或標線者，方依通則性規定行駛，而有關機車是否兩段式左轉，係為機車行駛車道之安全配套。目前地方政府已有多個案例以標誌標線管理機車行駛內側車道及直接左轉。交通部亦於112年5月4日檢送「改善機車交通環境之原則及作法」予各縣市政府，可因地制宜檢討第3車道開放機車行駛。

有關重機上國道訴求，高速公路局曾於2017年及2020年委託中華民國運輸學會辦理2次大型重機行駛快速公路觀察檢核作業，檢核路線包括國道3甲高速公路、省道台64、台74及台88等快速公路。經檢核安全、秩序及行為3類指標，大型重型機車於秩序指標及行為指標有惡化現象，尤其於「行車安全距離」與「行車安全間隔」之意識仍有不足。

為了解社會大眾多數意見及態度，高公局於2013年至2023年辦理10次民意調查，不贊成開放比例約為6成。今年高公局除辦理民意調查外，將再啟動辦理大型重機行為檢核作業，持續關注本議題整體環境變化及民意情形。

交通部指出，現階段社會各界對於開放大型重機行駛高速公路尚無共識，爰有賴大型重機騎士逐步改變民眾對自身駕駛行為之觀感，以強化各界對大型重機騎士禮讓及守法印象，進而改變各界對該政策之認同，營造適宜推動開放條件。