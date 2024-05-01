北士科、京華城案持續延燒，台北市議會將組成跨黨派專案小組共18人，釐清台北市前市長柯文哲任內2大案真相，1日國民黨議員楊植斗議會質詢時表示，針對成立專案小組，是調閱過去公務員及政府官員相關會議紀錄及資料，但是無法約束一般老百姓「柯文哲」，並詢問市長蔣萬安是否支持邀請柯文哲來議會表達意見，蔣萬安回應尊重議會。

議員楊植斗表示，議會成立北士科、京華城案專案小組，主要目的是監督過去公務員、政府官員，調閱相關會議記綠及資料，但是調查小組無法拘束一般民間企業及老百姓，假設他發函找民間朋友「柯文哲」來回答問題，他有這個權利嗎？政風處長林炤宏表示，就行政調查立場來說 ，外面業者可以不配合，但是依照行政程序法會請他來說明，或是函詢提供相關資料。

楊植斗表示議會沒有權力要求柯文哲出席，但是蔣萬安站在現任市長角度，應該要求柯出席，如果前朝沒有錯，那就拉出來攤在陽光下，讓案件可以繼續進行下去，身為現任市長，應該要喊話柯文哲出來接受調查回答問題。楊植斗也問蔣萬安，是否支持邀請柯文哲來議會表達意見，蔣則回應，尊重議會調查職權，最終目標是要釐清事實真相。