王姓男子在潭子區租下2層樓民宅，卻狂撿回收物回來，大量垃圾從屋內堆到屋外。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市王姓男子10多年前在潭子區租下2層樓民宅，卻狂撿回收物回來，大量垃圾從屋內堆到屋外，吸引蟑螂、老鼠亂竄，還發出難聞氣味，讓巷弄鄰居苦不堪言，還得商請環保局替他清理。近日合約期滿，房東不再續租，進門驚見垃圾、回收物堆到天花板，宛如「米奇妙妙屋」。

王男租下潭子區東寶里這處民宅已10多年，其囤物癖越來越嚴重，過去王男還可以走進家居住，但是這幾年因為垃圾、回收物實在太多，自己也就進不去家裡，王男索性住在外頭，寧願睡在公車亭、路邊機車上，也不回家。

王姓男子在潭子區租下2層樓民宅，卻狂撿回收物回來，大量垃圾從屋內堆到屋外。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

近日租約到期，屋主將鑰匙轉交鄰長保管，鄰長一開門，只見大量垃圾山堆到天花板。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

但也因為他經常撿拾廢棄物堆置，垃圾導致巷弄蟑螂、老鼠橫行，空氣飄散異味，夏日尤為嚴重，鄰居表示，一包包垃圾堆在家門，影響窄巷車輛進出，潭子區公所清潔隊、環保局人員幾乎每星期就需要前來清理一次。

近日因房屋合約到期，房東不再續租，王男多日未出現，屋主將鑰匙轉交鄰長保管，鄰長一開門，只見大量垃圾山堆到天花板，也深不見底，除了有電腦主機、回收籃、各式各樣物品都有，就連圍牆上都還有使用過的紙杯等垃圾。而聽聞房屋將在4日清理，鄰里們都鬆了一口氣，直呼「終於可以好好呼吸」。