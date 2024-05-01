立法院司法及法制、交通委員會今審議「國家通訊傳播委員會組織法」修正草案，下午進行逐條審查時，藍綠再度吵翻天，藍營則3度提案停止討論，保留交付黨團協商，藍白挾人數優勢表決通過，綠委怒轟，還沒有討論就停止討論，「還沒受孕就墮胎，很難看耶！」

立法院司法及法制、交通委員會今併案審查藍委傅崐萁、洪孟楷、翁曉玲等人提出之國家通訊傳播委員會組織法第4條、第8條及第10條文修正草案，其中傅崐萁提出2版本。提案內容包含NCC委員依政黨比例推薦。

吳宗憲於下午宣布進入逐條審查，民進黨團幹事長吳思瑤率先詢問，第四條傅崐萁有兩案，前後有扞格，矛盾嚴重，請傅崐萁說明。但傅崐萁說，「反正民進黨朝野協商會再鬧一次，要問都讓他們問」，請主席趕快處理條文。

國民黨立委羅智強說有意見就保留，綠營立委氣得跳腳，藍綠吵不停。吳思瑤高呼，「我要進入逐條討論」，民進黨立委莊瑞雄也說，要討論完有意見在保留，民進黨團總召嗆，出來打球啦！解釋一下！

不過藍委仍要求保留條文，國民黨團總召傅崐萁等藍委提出動議，針對本次會議討論事項第四條，停止討論並保留交付黨團協商，民進黨團總召柯建銘則出招提案延會至半夜12時。

針對綠黨團提案表決，出席委員26人，贊成12、反對14位，延會動議不通過。針對藍營提出第四條保留交付黨團協商動議，贊成14位、反對12位，提案通過，吳思瑤批，「還沒有討論就停止討論」、國民黨、民眾黨又聯手沒收討論，民進黨立委鍾佳濱也說，「你們在怕什麼，還沒受孕就墮胎，很難看耶！」

吳宗憲解釋，他已經進入到逐條討論，但有委員提出提案停止討論，鍾佳濱則要請主席按照議事規則，順位不一樣，保留跟討論不能同時處理，可以分兩次表決 。綠委莊瑞雄批，你們這麼怕傅崐萁，去大陸以後大家那麼怕，怕到這樣？傅崐萁則隔空做出摸頭動作說。「乖。」

吳宗憲接著繼續進行，現在有委員提第8條停止討論並交付黨團協商，表決結果，贊成14、反對12票通過。此時柯建銘在提案開會延長至11點，再度被藍白封殺。針對第10條建請停止討論，保留交付黨團協商，藍白再以人數優勢通過，國家通訊傳播委員會組織法第4條、第8條及第10條文修正草案，都將進入黨團協商。

柯建銘怒批，國會是這樣搞的嗎？可以關門了吧，搞了半天選舉來當傅崐萁的表決工具，民眾黨也不應該如此吧。