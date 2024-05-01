大陸上海一名女短片直播主麗麗(化名)，因時常和粉絲聊天的事情與男友產生爭執，導致感情時好時壞，不料，去年底雙方又為了小事吵架，其男友氣不過便將兩人拍攝的不雅影片傳給朋友，而這件事情被麗麗知道後，為了要報復男友，也將雙方拍攝的不雅片賣給粉絲，甚至，後來還靠著賣不雅片牟利。

據《新聞晨報》報導，上海一名短片直播主麗麗，因輟學在酒吧認識同為輟學的小偉(化名)，雙方因有相似經歷，便開始交往，但兩人交往後感情不穩定，由於她時常與粉絲聊天的事情讓男友吃醋，兩人經常發生爭吵，導致感情時好時壞。

去年底，雙方又因為小事情發生爭執，麗麗男友小偉為了報復，便將兩人拍的不雅影片傳給朋友，當她知道後，不僅沒報警，一氣之下也將雙方的不雅片賣給粉絲。

據悉，麗麗坦承販賣不雅影片是為了要報復男友，但也靠賣不雅影片牟利，而男友小偉也說，知道女友在賣兩人的不雅影片後，一開始曾勸說，但後面就不想管了。

經警方統計，麗麗販賣超過56部不雅影片，平均片長1分鐘，每部影片的牟利50元(約新台幣225元)，總金額超過2000元(約新台幣9000元)。

警方調查，對於麗麗販賣不雅影片一事，其男友小偉也知情，且違法所得事雙方一起使用，兩人也涉犯製作販賣猥褻物品牟利罪，遭寶山警方依法採取取保候審的刑事強制措施。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。