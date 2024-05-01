1日中午1名桃園市教育局女性職員突昏倒，疑似因為壓力過大、沒睡好而導致，隨後便送往敏盛醫院就醫，目前已返家休息。
桃園市教育局1名女性職員於1日中午11時許突昏倒，同事緊急通知消防隊，消防分隊到場後將該職員送往敏盛醫院就醫，所幸並無大礙，目前已返家休息。
教育局表示，該女職員因沒睡好，加上近期工作壓力大，導致身體不適的狀況，局處已請該職員返家休息，若日後仍需休假調養身體，局處也會尊重並讓該職員多休息幾日。
1日中午1名桃園市教育局女性職員突昏倒，疑似因為壓力過大、沒睡好而導致，隨後便送往敏盛醫院就醫，目前已返家休息。
桃園市教育局1名女性職員於1日中午11時許突昏倒，同事緊急通知消防隊，消防分隊到場後將該職員送往敏盛醫院就醫，所幸並無大礙，目前已返家休息。
教育局表示，該女職員因沒睡好，加上近期工作壓力大，導致身體不適的狀況，局處已請該職員返家休息，若日後仍需休假調養身體，局處也會尊重並讓該職員多休息幾日。
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